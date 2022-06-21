طالبة اردنية الأولى في الثانوية العامة بقطر - صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:59 مساءً - دوت الخليج :- تواترت معلومات صحفية أن الفرع العلمي في الثانوية العامة بقطر حصلت عليه طالبة أردنية تدعى : نور مراد الشطناوي . ووفق النتائج التي ظهرت اليوم الأثنين ، فقد حصلت نور على علامة 100 % .. بحيث تفوقت على جميع الطلاب والطالبات في الدولة . ألف مبروك صورة :

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