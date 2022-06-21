مستشار الأمن القومي الاسرائيلي زار الأردن

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دوت الخليج :- أجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، محادثات دبلوماسية في الأردن الاثنين نيابة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبرئيس الوزراء الأسرائيلي مساء اليوم، الإثنين.

يأتي ذلك في ظل التحركات الإقليمية استعدادا لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة، وغداة قمة ثلاثية مصرية - أردنية - بحرينية، جمعت قادة الدول الثلاث في مدينة شرم الشيخ المصرية امس الأحد .