الإمارات تدين الهجمات الإرهابية المتتالية فى مالى

جدة - نرمين السيد - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية المتتالية التى وقعت خلال الأيام الماضية على قرى وسط جمهورية مالى، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 من الأبرياء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".





وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن خالص التعازى لحكومة مالى وشعبها الصديق، ولأهالى وذوى ضحايا هذه الجرائم النكراء.

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