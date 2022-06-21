العالم اليوم - السعودية تعتزم قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:18 مساءً - ذكر بيان مشترك في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، الثلاثاء، أن المملكة تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.

ووقعت القاهرة والرياض في وقت سابق من الثلاثاء، 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار، حسبما أفادت وسائل الاعلام الرسمية.

وزار ولي العهد السعودي مصر في مستهل جولة بالمنطقة، تشمل أيضا الأردن وتركيا.

ونشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية على موقعها الإلكتروني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليارات دولار".

وأضافت الصحيفة أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت بين "مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة"، وشملت عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62 بالمئة لتصل إلى 9.1 مليارات دولار خلال عام 2021، مقارنة بالعام السابق له.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 بارتفاع قدره 17 بالمئة عن العام المالي السابق له.