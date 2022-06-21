شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 والتخصصات المطلوبة في دورة الضباط الجامعيين

بعد أن أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، عن موعد التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للتسجيل في دورة الضباط الجامعيين 1444، بدأ البحث يتذايد عن شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 من قبل الشباب الجامعي بالمملكة، الحالمين بالالتحاق بالخدمة العسكرية وحددت الكلية الضوابط والمواعيد الخاصة بالتسجيل في الدورة، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم رابط التسجيل في كلية الملك خالد وأيضاً المستندات والأوراق المطلوبة لرفعها في طلب التقديم الإلكتروني وكافة التفاصيل التي تتعلق بالتسجيل في الدورة.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية للاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) June 21, 2022

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية في التخصصات المطلوبة. أن يكون يتمتع بالصحة العامة الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيثه عن تأدية عمله. لا يزيد السن وقت التسجيل عن 27 عام والتخصصات الطبية لا يزيد السن عن 30 عام. الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وتكون سارية المفعول. أجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المطلوبة للقبول في الكلية. أن يؤدي أختبار القدرات العامة الذي يجريه المركز الوطني للقياس للتخصصات النظرية. في حالة الزواج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية والمنشأ والأصل. إجتياز أختبار كفاءة اللغة الانجليزية steep.

موعد التسجيل في دورة الضباط الجامعيين 1444

يبدأ التسجيل يوم الأحد القادم 2022/06/26 في العاشرة صباحاً، وينتهي يوم الخميس الموافق 2022/06/30 في العاشرة صباحاً.

طريقة التسجيل الإلكترونية

الدخول على موقع الجامعة على الإنترنت kkmar.gov.sa .

. النقر على أيقونة القبول والتسجيل للجامعيين.

تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

كلية الملك خالد العسكرية

هي كلية عسكرية يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض، تم أفتتاحها من قبل المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 1403 هجري، تقوم الكلية بمنح المتخرجين درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ويتم تعينهم في قوات الحرس الوطني السعودي.