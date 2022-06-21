تمويلك ميسر أونلاين بدون كفيل وبأقل فائدة مهما كانت جهة عملك

تمويلك ميسر أونلاين بدون كفيل وبأقل فائدة ، منتج تمويلي تم تصميمه بصيغة إسلامية وذلك بهدف خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاء هذا العرض ضمن مجموعة من أهم العروض التمويلية المتميزة في المملكة العربية السعودية والتى دائما ما يبحث عنها العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل للأفراد بالمملكة.

تمويلك ميسر أونلاين بدون كفيل وبأقل فائدة

تمويل فورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب ، يأتى هذا المنتج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ،وحيث توفر الشركة من خلال هذا التمويل مبالغ مالية تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء بالمملكة ، كما تتيح شركة إمكان للتمويل للعملاء من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بدون شرط اعتماد جهة العمل ، وذلك بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للاستفادة من قرض شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

أهم إمتيازات منتج التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

قامت شركة إمكان للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل بقيمة 2000 ريال سعودي ويصل حتي 50 ألف ريال سعودي.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل بدون شرط اعتماد جهة العمل.

التمويل الشخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن عند التقدم بالطلب.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من قرض شركة إمكان للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

تمويل شركة إمكان متاح بأقل فائدة.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة بخيارات للسداد عديدة ومتنوعة في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة تتناسب مع راتبه وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل يمكن أن تصل حتي 24 شهر.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

طريقة طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبأقل فائدة من شركة إمكان للتمويل