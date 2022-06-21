جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسى تسليم أغسطس بنسبة 1.46% أو ما يعادل 1.67 دولار لتصل إلى 115.8 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكى نايمكس تسليم يوليو بنحو 2.52 دولار أو ما نسبته 2.3% لتصل إلى 112.08 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط تراجعت بنحو حاد فى تعاملات الأسبوع المنصرم الذى شهد رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة باعلى وتيرة منذ عام 1994، حيث انخفضت عقود برنت بنسبة 7.3%، فيما تراجع خام نايمكس بنسبة 9.2%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ارتفاع عقود خام برنت بدعم مخاوف نقص المعروض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.