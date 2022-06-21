تحطم طائرة عسكرية روسية ومصرع طيارها جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وأكد المكتب الصحفى للمنطقة العسكرية الجنوبية أن الحادث وقع أثناء تحليق تدريبى روتينى للطائرة اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن التحليق نفذ بدون ذخيرة، وسقطت الطائرة بعيدا عن المناطق السكنية، ولم يسفر الحادث عن أى دمار على الأرض.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن سبب الحادث قد يكون عطل فنى، فيما يعمل فريق للتحقيق من القوات الجوية الفضائية الروسية فى المكان.