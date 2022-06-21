ألمانيا تعتبر تراجع إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا هجوما

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الاقتصاد والمناخ الألمانى روبرت هابيك الثلاثاء، أن تراجع إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نوردستريم"، والذى قررته مؤخرًا موسكو، هو "هجوم" اقتصادى يهدف إلى "بث الفوضى فى السوق الأوروبية للطاقة".





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال هابيك فى كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة "ما رأيناه الأسبوع الماضى يحمل بعدًا آخر. إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا، هجوم اقتصادى علينا".

ومعقبا على تحركات روسيا، قال هابيك "هذا بعد جديد.. هذه الاستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح."

وأضاف أن الوضع قد يصبح أسوأ من وباء فيروس كورونا.

وأعلنت غازبروم، الأسبوع الماضى، أنها ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب بسبب تأخر الإصلاحات، ووصفت الحكومة الألمانية القرار بأنه "سياسى".

وكانت ألمانيا قد أعلنت، فى وقت سابق هذا الأسبوع، بأنها ستعيد تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم لمواجهة نقص تدفقات الغاز الروسى. كما أعلنت كل من النمسا وهولندا الخطوة ذاتها قبل بضعة أيام.

وتعتزم ألمانيا التركيز على ملء الخزانات، فقد وأكد الوزير أنه فى الوقت الراهن "أمن الإمدادات مضمون".

وتضم الخزانات حالياً 56 بالمئة من سعتها القصوى وهو مستوى "أعلى من متوسط السنوات الأخيرة" بحسب الوزير الذى قال: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخزين أكبر كمية ممكنة من الغاز فى الصيف والخريف. يجب أن تكون خزانات الغاز ممتلئة لفصل الشتاء. هذه هى الأولوية المطلقة".

كذلك، أعلنت الحكومة تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "كيه إف دبليو" للجهة الرئيسية المسؤولة عن شراء الغاز فى ألمانيا وهى "ترايدينغ هاب يوروب"، لضمان ملء خزانات الغاز فى البلاد.

وفى نهاية أبريل، أقرت الحكومة قانوناً يفرض على مالكى الخزانات حداً أدنى لسعتها يمكن أن يصل إلى 90 بالمئة فى بداية ديسمبر، تحت طائلة المصادرة.

وكانت ألمانيا تبحث منذ بداية الأزمة فى أوكرانيا فى 24 فبراير، عن مصادر إمداد جديدة.