ملك الأردن يعقد مباحثات مع ولى العهد السعودى فى قصر الحسينية

جدة - نرمين السيد - ونقل سمو ولى العهد السعودى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية لأخيه جلالة الملك، فيما حمل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

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