نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات نتيجة الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري لنظام الثلاث والخمس سنوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتائج الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات، ينتظر جميع طلاب التعليم أن يتم الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية المختلفة الزراعي والصناعي والتجاري فى أقرب وقت، وفي الفتره الاخيرة أصبح عدد كبير من الطلاب يلتحق بمدارس التعليم الفني بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات كبديل للثانوية العامة والذي يستطيع الطالب بعد الانتهاء من مدة الدراسة أن يلتحق ببعض الكليات بشرط الحصول على مجموع عالي مثل كلية التجارة ، وكانت امتحانات التعليم الفني أنتهت في شهر يونيو الجاري وعلى الفور أستلمت الكنترولات المسؤولة عن عملية تصحيح ورصد الدرجات أوراق الأجابة الخاصة بالطلاب وبدأت عملها على الفور حتى تتمكن من اعلان نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021/2022 في جميع المحافظات فى أسرع وقت.
نتائج الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات
صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح والرصد داخل الكنترولات المسؤولة عن نتائج الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات تسير حسب الخطة الزمنية التي وضعتها وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بحيث يتم الانتهاء منها وعرضها على الاستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية الشهر المقبل ليقوم باعتمادها ومن ثم اعلان الطلاب الأوائل وبعدها يتم الاعلان عنها لجميع الطلاب، وسوف يتم اعلان نتائج الدبلومات الفنية المختلفة على الرابط الخاص ببوابة التعليم الفني التابع الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم وسوف نوضح لكم فى الفقرة التالية من المقال الطرق التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات.
نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات
يمكنك تتبع الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية (زراعي-تجاري-صناعي) 2022 بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بجميع المحافظات من على موقع بوابة الثانوية الفنية :
- أضغط على الرابط الخاص بموقع بوابة التعليم الفني.
- قم بتحديد نوع الدبلوم (صناعي-زراعي-تجاري).
- تأكد من كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
- أخيرا أضغط على عرض النتيجة.
من الممكن أيضا أن تترك لنا بياناتك الشخصية (الاسم رباعي- رقم الجلوس )فى التعليقات أسفل المقال وسوف نقوم بالإستعلام عن نتيجتك فور اعلانها وإرسال كافة تفاصيل النتيجة لك.
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