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عمر شويل - جدة رقم الشيخة فاطمة للمساعدات والذي يتطلع للحصول عليه العديد من الإماراتيين داخل وخارج البلاد، حيث اشتهرت بسعيها الدائم خلف مساعدة الفقراء وكبار السن والبحث عن حقوق المرأة كما تسعد الشيخة اللاجئات السوريات للحصول على حياة أفضل وأيضا الحصول على الدعم الكريم لهن، وتكون الشيخة هي الزوجة للراحل الشيخ زايد حاكم الإمارات واشتهرت بعد وفاته بالعمل النسوي الحقوقي الذي تبحث فيه عن حقوق الضعفاء من الرجال والنساء على حد سواء.

[رقم الشيخة فاطمة للمساعدات] مكتب أم الإمارات fdf.gov.ae تقديم طلبات المساعدة العاجلة

منذ وفاة الشيخ زايد ووضعت الشيخة فاطمة على عاتقها العمل الخيري الذي يتم فيه تقديم المساعدة المباشرة إلى المحتاجين، حيث تقوم بالاشتراك في العديد من المؤسسات الخيرية والتي تساهم فيها بالمجهود المالي والدعم وجمع التبرعات للمحتاجين من ابناء الوطن والمهاجرين، كما تولي الاهتمام الكبير بالشيوخ والمعاقين واللاجئات بما جعل المواطنين يطلقوا عليها أم الإمارات.

مساعدات أم الإمارات.

تقوم الشيحة أم الإمارات وأم الشيوخ وأم العرب أيضا، ضمن ألقابها، بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين، وتهتم الشيخة بشكل خاص للضعفاء من النساء والشيوخ واللاجئين وتتلخص الرؤية الخاصة بها أن يتم تقديم الدعم والمساعدة المطلوبة وفق مقتضيات الواقع وليس مساعدة فقط، حيث تسعى لتوفير المساعدة والمعونة التي تقيم الإنسان وتحسن من مستقبله القريب والبعيد، حيث تكون رؤيتها هي النظر إلى ماضي الإنسان وتطوير مستقبله بما يعود بالنفع الشامل عليه، وتتشارك في العديد من الجمعيات الاجتماعية بما يعود بالنفع في العديد من الجهات والمجالات.

الهيئات التي تتراسها الشيخة فاطمة للمساعدة

ويتم توفير الوظائف المناسبة للعديد من المحتاجين وفق الجمعيات الخيرية التي تتشارك فيها، بطلبات المساعدة والتسجيل في المواقع الإلكترونية.

رقم الشيخة فاطمة للمساعدات

تقوم الشيخة بتوفير الاتصال على المكتب الخاص بها على الرقم 0507023759، أو بالتواصل المباشر معها على منصتها الخاصة على تويتر بينما يتم توفير التسجيل الإلكتروني في أحد المواقع السابقة وهي العديد من المكاتب الخيرية والإنسانية التي تقوم بتقديم الخدمات إلى المجتمع واللاجئين بما يحقق الرؤية التي تسعى إليها أم الإمارات منذ دخولها العمل الخيري.