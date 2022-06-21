نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “20 ألف درهم؟!” روابط طلب مساعدات مالية عاجلة من شيوخ الإمارات u.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم في هذا المقال على روابط طلب مساعدات مالية من شيوخ الإمارات، حيث تتميز الإمارات العربية المتحدة بكثرة أهل الخير، وخاصة من المسئولين والشيوخ، وهذا ما يظهر في كثر المواقع الإلكترونية الرسمية “الموثقة التي تنتهي بae” المتعلقة بتقديم مساعدات مالية للمواطنين والمقيمين داخل الإمارات، وسنتابع لكم في هذا المقال كل الروابط واللينكات التي تحتاجونها لطلب مساعدات مالية، فتابعوا معنا المختصر المفيد في موقعكم ثقفني.

طلب مساعدات مالية من شيوخ الإمارات

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي بها جمعيات خيرية تابعة للأشخاص المسؤولين، والتي يتم من خلالها توزيع مساعدات مالية وعلاجية وعينية للمواطنين الذين يثبت حاجتهم لتلك المساعدة، وهذا ما يظهر في العديد من المواقع مثل موقع الشيخ محمد بن زايد حاكم الإمارات، وموقع محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وسنبدأ معكم في الأسطر القادمة بوضع اللينكات الرسمية الخاصة بالمواقع، وكيفية الدخول لها وتقديم طلب المساعدة بشكل صحيح ورسمي، فتابعوا معنا سيداتي سادتي المتابعين.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ويمكنكم طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع المؤسسة الرسمي عبر الرابط crm.mbrch.gov.ae.

ثم اضغط على تقديم طلب مساعدة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك.

عبئ الطلب الخاص بك بشكل صحيح.

وتحرى الصدق في كتابة الطلب، حيث يتم مراجعة هذا الطلب والتحقق من استحقاقك.

مع العلم أن استقبال الطلبات يكون من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا، وهذا حتى انتهاء العدد المطلوب.

طلب مساعدة مالية من ديوان ولي العهد

ويعتبر موقع ديوان ولي العهد من أشهر المواقع التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، وهذا في حالة اذا كانوا في حاجة إلى مساعدة في تسديد إيجارات أو ديون، أو مساعدات دراسية أو علاجية، وهذا الموقع تابع لسيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم الإمارات العربية المتحدة، فتابع:

انتقل إلى ديوان ولي العهد عبر الرابط cpc.gov.ae.

ثم اضغط على خدمات الديوان، ومنه اضغط على شؤون المواطنين.

أدخل رقم البطاقة الخاصة بك، ورقم الملف.

ثم اكتب الطلب الخاصة بك، واحرس على كتابة الغرض الخاصة بطلب المساعدة بشكل صحيح.

قدم الطلب، ويمكنك متابعته في خانة الاستعلام عن طريق كتابة رقم الهوية ورقم الملف.

رابط مؤسسة زايد الخيرية

وأما مؤسسة بن زايد الخيرية، فهي موجودة منذ أكثر من 30 عاما، وهذا منذ حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وحتى الآن يتم تقديم مساعدات حج، وصحية، وتعليمية، وإطعام للمحتاجين، ويمكنكم الطلب منها عبر الطريقة التالية:

اذهب إلى موقع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

ثم اضغط لعى الخدمات الإلكترونية.

اختر نوع المساعدة (منحة حج، علاجية، تعليمية، مساعدات أخرى).

قم بتقديم الطلب الخاص بك، سيطلب منك تسجيل الدخول عن طريق ادخال رقم الجوال.

سيتم إرسال رمز تأكيد عبر الجوال الذي أدخلته.

ثم بكتابته في الخانة المخصصة.

أكمل استمارة الطلب الخاصة بك.

هذا كان مقالنا عن مساعدات مالية من شيوخ الإمارات، حيث تعرفنا معكم على أكبر 3 مواقع رسمية يمكنكم الطلب من خلالها المساعدة الخاصة بكم، مع العلم أنه يتم تقديم المساعدة للمستحقين بعد التحقق من الطلب الخاص بهم، وقد يتم تقديم مساعدات على شكل مبالغ مالية للحالات المتعسرة، ونتمنى أن يتم قبول طلباتكم، فتابعوا معنا.

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