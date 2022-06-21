توافق بين دول الاتحاد الأوروبى على قبول ترشيح أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضية، موقفًا إيجابيًا لمنح أوكرانيا ومولدافيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى مما يفسح المجال للعضوية بعد عملية طويلة.

وقال بون الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبى "سمحت النقاشات بين الوزراء الثلاثاء فى لوكسمبورغ بإظهار توافق واسع بل أود أن أقول إجماعًا تامًا، خصوصا فيما يتعلق بأوكرانيا وإمكانية الاعتراف بوضع الدولة المرشحة للانضمام فى أقرب فرصة". وأضاف "إنها نقاشات سيجريها الآن رؤساء الدول والحكومات" الذين سيعقدون قمة يومى الخميس والجمعة فى بروكسل.

وأضاف بون "لقد سعينا لإظهار الوحدة الأوروبية مجددا، وأن نشهد لحظة مهمة وإيجابية وربما حتى تاريخية فى نهاية الأسبوع فى هذا الموضوع".

وأوضح "أن عملية الانضمام لا تعنى انضمامًا فوريًا. على وجه التحديد لأن هذه العملية معقدة وطويلة وسيتعين علينا النظر ليس فى بدائل بل فى متممات وإجراءات إضافية. وفى هذا الإطار أثار رئيس الجمهورية فى الأسابيع الأخيرة فكرة المجتمع السياسى الأوروبى". وقال "نحن بحاجة للحفاظ على الشعلة الأوروبية حتى لو بدأت عملية الانضمام".

هذا وأعلن رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشال، أمس الاثنين، أن قادة دول الاتحاد الـ27 سيناقشون فى قمّتهم المقررة يومى الخميس والجمعة فى بروكسل، مسألة منح كل من أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.

وأوضح ميشال أنّ القرار بشأن الموافقة على حصول أوكرانيا ومولدوفا على وضع الدولتين المرشحتين رسمياً لعضوية الاتّحاد، والذى كانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء بالموافقة عليه، يجب أن يصدر بالإجماع.

وكتب ميشال فى رسالة الدعوة التى وجّهها إلى قادة الاتحاد للمشاركة فى القمّة: "لقد حان الوقت للاعتراف بأنّ مستقبل أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا هو داخل الاتحاد الأوروبى. سأدعوكم لمنح وضع الدولة المرشّحة لكلّ من أوكرانيا ومولدوفا. وبالموازاة، سنواصل تزويد أوكرانيا بدعم إنسانى وعسكرى واقتصادى ومالى قوى".

وكانت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أوصت الأسبوع الماضى القادة الأوروبيين بالموافقة على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة الدولة المرشّحة رسمياً للانضمام إلى التكتل. أما بشأن جورجيا فقالت إنّه لا يزال يتعين على هذا البلد إجراء إصلاحات للحصول على هذا الوضع.

وقالت فون دير لايين إنّ "المفوضية توصى المجلس أولاً بإعطاء أوكرانيا أفقاً أوروبياً، وثانياً بمنحها وضع المرشّح. وهذا بالطبع شريطة أن تنفّذ الدولة عدداً من الإصلاحات المهمّة".

وأضافت: "نعلم جميعاً أنّ الأوكرانيين مستعدّون للموت من أجل الدفاع عن تطلّعاتهم الأوروبية. نريدهم أن يعيشوا معنا، من أجل الحلم الأوروبى".

وقدّمت أوكرانيا ترشيحها فى أواخر فبراير بعيد بدء العملية العسكرية الروسية على أراضيها.