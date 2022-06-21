اتفاقيات أردنية سعودية لتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وشملت الاتفاقيات التى وقعت فى اختتام فعاليات ملتقى الأعمال الأردنى السعودى، مساء اليوم، اتفاقية تطوير عقارى بين مجموعة الشغدلى لتطوير المشاريع السياحية والتجارية والخدمية والمقاولات الانشائية السعودية وشركة المتحدون للقانون والتحكيم الأردنية.

ووقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ممثلة بالمفاعل النووى الأردنى للبحوث والتدريب عقد تدريب كوادر مع شركة النظائر الحديث للتصنيع السعودية.

كما تم توقيع عقد بين شركة كيمياء ينبع للصناعة (كيميان) السعودية والشركة الهندية الأردنية لتوريد حمض الفوسفوريك لإنتاج مدخلات الأعلاف الحيوانية.

كما جرى على هامش اختتام الملتقى الذى نظمته غرفة تجارة الأردن، توقيع اتفاقية بين شركة البركة للاستيراد والتصدير، مع مجموعة درة الهايل للمنتجات الورقية.

كما وُقّعت اتفاقية تعاون لمعالجة نفايات وبقايا عصر الزيتون بين مصنع نقاء الزيتون السعودى وشركة الأخطبوط التجارية الأردنية.

ووقعت شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية اتفاقية مع شركة النجوم البيضاء لأستثمارات التعدين الأردنية.

كما تم توقيع اتفاقية بين شركة الكرم لصناعة السجاد والموكيت الاردنية، وشركة الموركى وبلخدر المحدودة السعودية.

ووقعت شركة منصة عمرة واى السعودية مذكرة تفاهم مع شركة مدريد للحج والعمرة الأردنية.