عاجل.. ملك الأردن يستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

جدة - نرمين السيد - ووقعت شركات أردنية وسعودية، اليوم الثلاثاء، فى عمان، اتفاقيات تعاون تسهم فى تدعيم علاقات البلدين التجارية، وبما يحقق مصالحهما العليا المشتركة. وشملت الاتفاقيات التى وقعت فى اختتام فعاليات ملتقى الأعمال الأردنى السعودى، مساء اليوم، اتفاقية تطوير عقارى بين مجموعة الشغدلى لتطوير المشاريع السياحية والتجارية والخدمية والمقاولات الانشائية السعودية وشركة المتحدون للقانون والتحكيم الأردنية.

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