نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اتفاقية لتقديم خصومات وحوافز على " المحروقات " لرفاق السلاح على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- وقعت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية "جو بترول" وصندوق الائتمان العسكري وشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير للزيوت والمحروقات)، اتفاقية شراكة لدعم رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ووفق الاتفاقية، يحصل رفاق السلاح على مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات البترولية بأسعار تفضيلية.

وقال مدير عام "جوبترول" المهندس خالد الزعبي، "نفخر بهذه الشراكة والتعاون لتوفير كل ما يليق بالعسكريين العاملين والمتقاعدين من المنتجات والخدمات".

وأضاف، ان هذه الشراكة جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية، والتزامنا نحو أبنائنا وأشقائنا من العسكريين الذين أفنوا حياتهم وما زالوا يبذلون الغالي والنفيس في خدمة الوطن والمواطن، ويسهرون على أمن وأمان البلاد تحت ظل الراية الهاشمية،وفق بترا .

وأشار الزعبي إلى أن جوبترول توفر هذه المنافع لرفاق السلاح في محطاتها المنتشرة في أنحاء المملكة، باستخدام بطاقة "جوكارد الذكية" (تزود... تحكم... وفر) المتاحة للأفراد، والشركات، والمؤسسات الحكومية من أجل دعم وتسهيل وإدارة وأتمتة عمليات تعبئة المركبات في محطات جوبترول (JoPetrol) وقولف (Gulf).

من جهته، قال مدير عام صندوق الائتمان العسكري مهند شحادة إن الصندوق يسعى جاهدا لتحقيق التوجيهات الملكية السامية بتخفيف الأعباء المعيشية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية تقديراً للجهود والتضحيات التي يبذلوها للوطن والمواطن.

بدوره، قال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن برنامج العروض التجارية والخدمية وتفعيل التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم رفاق السلاح.