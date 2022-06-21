واشنطن تعيد فرض حظر شبه كامل لاستخدام الألغام الأرضية وتصنيعها

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض حظر شبه كامل لاستخدام الألغام الأرضية وتصنيعها، مستثنياً منه الجيش المنتشر فى مواجهة بيونغ يانغ فى شبه الجزيرة الكورية.





وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، جاء فى بيان للرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستتّبع سياسة متوافقة مع "الاتفاقية الدولية لحظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأشخاص".

وبهذا القرار تكون واشنطن قد عادت إلى السياسة التى كانت متّبعة قبل قرار الرئيس الأميركى السابق دونالد ترمب السماح باستخدام هذه الألغام وإنتاجها.

وألغى ترمب فى فبراير 2020، القيود المفروضة منذ 2014 على الجيش الأمريكى، التى تمنعه من استخدام الألغام المضادة للأفراد، وأعطى الضوء الأخضر لجيل جديد من الألغام الأرضية "غير الدائمة" التى يمكن وقفها أو تدميرها عن بعد، بدلا من تركها فى الأرض فى حالة تشغيل إلى الأبد.