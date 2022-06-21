العالم اليوم - ألمانيا تعتبر تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا "هجومًا"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:18 مساءً - اعتبر وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك الثلاثاء أن تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نوردستريم"، والذي قررته مؤخرًا موسكو، هو "هجوم" اقتصادي يهدف إلى "بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة".

وقال في كلمة أمام رؤساء شركات قطاع الطاقة "ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدًا آخر. إن تقليص شحنات الغاز عبر نوردستريم هو هجوم علينا، هجوم اقتصادي علينا".

ومعقبا على تحركات روسيا، قال هابيك "هذا بعد جديد... هذه الاستراتيجية لا يمكن السماح لها بأن تنجح."

وأضاف أن الوضع قد يصبح أسوأ من وباء فيروس كورونا.

وأعلنت غازبروم، الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب بسبب تأخر الإصلاحات، ووصفت الحكومة الألمانية القرار بأنه "سياسي".

وكانت ألمانيا قد أعلنت، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأنها ستعيد تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم لمواجهة نقص تدفقات الغاز الروسي. كما أعلنت كل من النمسا وهولندا الخطوة ذاتها قبل بضعة أيام.

وتعتزم ألمانيا التركيز على ملء الخزانات.فقد وأكد الوزير أنه في الوقت الراهن "أمن الإمدادات مضمون".

وتضم الخزانات حالياً 56 بالمئة من سعتها القصوى وهو مستوى "أعلى من متوسط السنوات الأخيرة" بحسب الوزير الذي قال: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخزين أكبر كمية ممكنة من الغاز في الصيف والخريف. يجب أن تكون خزانات الغاز ممتلئة لفصل الشتاء. هذه هي الأولوية المطلقة".

كذلك، أعلنت الحكومة تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام "كيه إف دبليو" للجهة الرئيسية المسؤولة عن شراء الغاز في ألمانيا وهي "ترايدينغ هاب يوروب"، لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد.

وفي نهاية أبريل، أقرت الحكومة قانوناً يفرض على مالكي الخزانات حداً أدنى لسعتها يمكن أن يصل إلى 90 بالمئة في بداية ديسمبر، تحت طائلة المصادرة.

وكانت ألمانيا تبحث منذ بداية الأزمة في أوكرانيا في 24 فبراير، عن مصادر إمداد جديدة.