رئيس وزراء إيطاليا: باب الحوار مفتوح مع روسيا والعقوبات فعالة

جدة - نرمين السيد - ويواصل الجيش الروسى عمليته العسكرية على الأراضى الأوكرانية، فيما تستمر كييف فى تلقى الدعم المادى والعتاد العسكرى من القوى الغربية. وفى آخر التطورات الميدانية، قال الجيش الأوكرانى أن قتالا عنيفا يدور حول منطقة باخموت فى دونيتسك. وبات الروس "يسيطرون بشكل كامل" على بلدة توشكيفكا الواقعة على خطّ الجبهة فى دونباس بشرق أوكرانيا، على بُعد بضعة كيلومترات من سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تستعر المعارك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

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