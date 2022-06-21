وزيران إسرائيليان من الحكومة المنتهية يتعهدان بمنع عودة نتنياهو للسلطة

وأعلن رئيس الوزراء نفتالى بينيت، أمس الإثنين، أنه سيتحرك لحل البرلمان، وسيتولى وزير الخارجية يائير لابيد منصب رئيس الوزراء لتصريف الأعمال، وذلك بعد انهيار الأغلبية الهشة لحكومة بينيت، وهو الانهيار الذى أعطى نتنياهو أمل العودة إلى السلطة.
فيما استبعد وزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزير العدل جدعون ساعر، التعاون مع نتنياهو، الذى يحاكم حاليا بتهم فساد منذ سنوات. وقال ساعر لإذاعة الجيش الإسرائيلى: "لن أعيد بيبى (نتنياهو) مجددًا. وكل أعضاء الحزب يتفقون معى. ولن ينصاع أحد للإغراءات (الانشقاق عن حزب ليكود)".
كما قال ليبرمان خلال مؤتمر، أن نواب الائتلاف ربما يربطون التحرك لحل البرلمان بمشروع قانون من شأنه أن يمنع أى شخص يواجه اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة.
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