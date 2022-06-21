العالم اليوم - مجلس إدارة "تويتر" يبت في عرض إيلون ماسك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 06:21 مساءً - أوصى مجلس إدارة شركة "تويتر" بالإجماع، بموافقة حاملي الأسهم على عرض بيع مقترح بقيمة 44 مليار دولار قدمه الملياردير الأميركي المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، وفقا لتقرير تنظيمي صدر عن الشركة، الثلاثاء.

وأعاد ماسك تأكيد رغبته في المضي قدما للاستحواذ على "تويتر" الأسبوع الماضي خلال اجتماع عن بعد مع موظفي الشركة، رغم أن حصص "تويتر" لا تزال أقل بكثير من السعر المعروض، مما لمح إلى شكوك كبيرة في إتمام الصفقة.

والثلاثاء، وخلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، أشار ماسك إلى موافقة حاملي الأسهم على الصفقة باعتبارها واحدة من عدة "مشكلات غير محلولة" مرتبطة ببيع "تويتر".

وثبتت أسعار أسهم "تويتر" بشكل كبير قبل بدء التداول الثلاثاء، وتراجعت عن 54.20 دولار للسهم التي عرض ماسك دفعها.

وكانت آخر مرة يصل فيها سهم "تويتر" إلى ذلك المستوى في 5 أبريل الماضي، عندما قدمت لماسك مقعدا في مجلس الإدارة قبل أن يعرض شراء الشركة كاملة.

وفي تقرير للجنة الصكوك والتبادل الأميركية يفصّل خطابا أرسل للمستثمرين الثلاثاء، قال مجلس إدارة "تويتر" إنه "يوصي بالإجماع أن تصوتوا على تبني اتفاق الدمج".

وإن تمت الصفقة الآن، فسيحصل مستثمرو الشركة على أرباح تبلغ 15.22 دولار لكل سهم يملكونه.