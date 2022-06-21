بوتين يعلن موعد دخول صاروخ «سارمات» الخدمة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الروسى - خلال كلمة له فى لقاء مع خريجى الأكاديميات العسكرية فى موسكو، اليوم الثلاثاء - "إن الجميع يعرف الظروف الجديدة، التى تضع الصعوبات والعراقيل أمام جميع القطاعات فى الدولة الروسية، بما فى ذلك أمام الجيش والأسطول الروسيين"، مؤكدا أن الجيش والأسطول سيواصلان مسيرة التنمية والتطور على الرغم من كل هذه الصعوبات والعوائق.

يُذكر أن أول إطلاق للصاروخ الباليستى العابر للقارات "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية بمنطقة أرخانجيلسك جرى فى 20 أبريل الماضى.

وفى الوقت الحالي، تستعد وحدة "أوجورسكى" الصاروخية فى إقليم "كراسنويارسك" لتسليح فوج الصواريخ الرئيسى بالنظام الصاروخى جديد "سارمات".

ويجرى توسيع نطاق المعدات القتالية لهذا الصاروخ من حيث عدد الرؤوس الحربية وأنواعها، بما فى ذلك المناورة فرط الصوتية.

ووفقا للخبراء، فإن هذا الصاروخ قادر على توصيل رأس حربية نووية قابلة للانقسام يصل وزنها إلى 10 أطنان إلى أى مكان فى العالم.