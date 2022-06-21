«دوامة تضخم دائمة».. شولتس يحذر من وضع ألمانيا الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وفى إشارة إلى "الحملة المركزة" التى أعلنها ممثلو أرباب العمل والعمال فى 4 يوليو المقبل، قال شولتس: "هذا بالضبط ما نحتاج إلى التركيز عليه الآن"، مؤكدا أنه يمكن حل المشكلات الصعبة بشكل أفضل من خلال التعاون بدلا من العمل ضد بعضنا البعض.

كما أشار شولتس إلى وزير الاقتصاد الأسبق كارل شيلر، الذى وصف "الحملة المركزة" بأنها "طاولة مجتمعية للعقلانية"، وقال إن هذا هو بالضبط ما تدور حوله الحملة القادمة، لافتًا إلى أن ألمانيا تواجه تحديات كبيرة، موضحا أن الهدف هو أن تخرج الصناعة الألمانية أقوى من هذا التحول، دون تراجع عدد الوظائف، بل بمزيد منها، فى إشارة إلى قضايا حماية المناخ والرقمنة والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال شولتس إن الحكومة الألمانية "شمرت عن سواعدها"، لافتًا إلى الوعود التى قطعها قبل عام فى يوم الصناعة الألمانى عندما كان مرشحًا لمنصب المستشار، وأضاف أنه تم الإيفاء بهذه الوعود، والتى من بينها التوسع الحازم فى مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء ضريبة الطاقة النظيفة على فاتورة الكهرباء.

وكان شولتس صرح قبل عام أيضًا، بأن هدفه هو خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.