فلسطين: إسرائيل تستبق الانتخابات المقبلة بالتصعيد فى القدس

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى الاقتحامات الدموية لقوات الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أنه مهما كان وضع الحكومة الإسرائيلية أو الائتلاف الحاكم ضعيفا أم قويا أم انتقاليا فإن دولة الاحتلال تفرض على الشعب الفلسطينى "بانتهاكاتها وجرائمها دفع أثمان باهظة نتيجة لأزماتها ولمصالحها الاستعمارية التوسعية، وتتعامل مع الشعب الفلسطينى كضحية دائمة لدولة الاحتلال وسياستها الاستعمارية".

وقالت إن تقاعس المجتمع الدولى فى تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشكل غطاءً لانتهاكات الاحتلال ويشجعه على تعميق عمليات الضم التدريجى للأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدى إلى إفلات إسرائيل الدائم من أية مساءلة أو محاسبة، ويمكنها من كسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية والتهويدية وفرض أبشع أشكال التطهير العرقى للوجود الفلسطينى فى المناطق المستهدفة بالاستيطان.

ورأت الوزارة أنه ومع دخول دولة الاحتلال فى أجواء التنافس الانتخابى، فسيشتد العنف اللغوى والسياسات والتصعيد الإسرائيلى على الأرض بحق الوجود الفلسطينى بهدف شطبه وإلغائه قدر الإمكان، فى مرحلة صعبة على حياة الفلسطينيين قد تطول، وعليه المطلوب هو تعزيز الصمود والاستعداد للدفاع عن الأرض والوجود.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الإثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالى بينيت ووزير خارجيته اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.. مشيرة إلى أن التاريخ المتفق عليه للانتخابات المبكرة هو 25 أكتوبر 2022.