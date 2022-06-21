رئيس تونس: نعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية فى الدستور

وفى أثناء توديعه لأولى وفود الحجاج التونسيين نحو البقاع المقدسة بمطار الحجيج فى العاصمة، قال سعيد: "أهم شىء هو تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه فى الدستور".
وكان رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد، الصادق بلعيد، صرح فى وقت سابق بأن المرجعية الإسلامية لن تدرج فى الدستور كما كان الحال فى دستورى 1959 و2014، حيث جرى الاحتفاظ بالفصل الأول القائل "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
وأوضح الرئيس قيس سعيد فى تصريحاته للصحفيين، أن "الدولة هى ذات معنوية، والأمر يتعلق بالإنسان الدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام".
وكان الرئيس التونسى تسلم مسودة الدستور من اللجنة، أمس الإثنين، على أن ينشر فى وقت لاحق من الشهر الجرى قبل عرضه على الاستفتاء الشعبى يوم 25 يوليو المقبل.
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