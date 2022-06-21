دعوى قضائية ضد «تسلا» الأمريكية بعد تسريح جماعى للموظفين

جدة - نرمين السيد - رفع موظفان سابقان فى شركة تسلا، دعوى قضائية ضد شركة السيارات الكهربائية الأمريكية، بسبب قرارها الخاص بتسريح جماعى للعاملين، بما ينتهك القانون الاتحادى، حيث أن الشركة لم تخطر العاملين مسبقًا بذلك الإجراء.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال الموظفان فى دعواهم المرفوعة بولاية تكساس، إنهما سرحا من العمل فى مصنع "تسلا" العملاق فى سباركس بولاية نيفادا فى يونيو.

وتقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف فى مصنع نيفادا، ويزعم الموظفان فى الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعى للعمال التى تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوما.

ومن خلال هذه الدعوى، يسعى الموظفان لتمثيل جميع موظفى "تسلا" السابقين بجميع أنحاء الولايات المتحدة، الذين سرحتهم الشركة فى مايو أو يونيو دون إخطار مسبق.

وحسبما جاء فى نص الدعوى: أخطرت "تسلا" الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون سارى المفعول على الفور، ولم تعلق "تسلا" بعد على الدعوى القضائية، كما لم تعلق على عدد حالات التسريح.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قال الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن لديه "شعورًا سيئًا للغاية بشأن الاقتصاد، وإن "تسلا" بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو 10%".