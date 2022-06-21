وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال الموظفان فى دعواهم المرفوعة بولاية تكساس، إنهما سرحا من العمل فى مصنع "تسلا" العملاق فى سباركس بولاية نيفادا فى يونيو.
وتقول الدعوى إن الشركة أنهت خدمة أكثر من 500 موظف فى مصنع نيفادا، ويزعم الموظفان فى الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعى للعمال التى تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يوما.
ومن خلال هذه الدعوى، يسعى الموظفان لتمثيل جميع موظفى "تسلا" السابقين بجميع أنحاء الولايات المتحدة، الذين سرحتهم الشركة فى مايو أو يونيو دون إخطار مسبق.
وحسبما جاء فى نص الدعوى: أخطرت "تسلا" الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون سارى المفعول على الفور، ولم تعلق "تسلا" بعد على الدعوى القضائية، كما لم تعلق على عدد حالات التسريح.
وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قال الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن لديه "شعورًا سيئًا للغاية بشأن الاقتصاد، وإن "تسلا" بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو 10%".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعوى قضائية ضد «تسلا» الأمريكية بعد تسريح جماعى للموظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.