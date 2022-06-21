قادة أوروبا يرفضون طلبا عاجلا من الرئيس الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكدته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إذ قالت إن "الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، رفضوا تلبية طلب زيلينسكى بتسريع عملية نقل الأسلحة".

وبحسب الصحيفة، هناك شكوك كبيرة فى احتمال دخول أوكرانيا بشكل سريع إلى الاتحاد الأوروبى، على الرغم من التعبير عن الدعم من قادة الدول الأوروبية.