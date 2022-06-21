جدة - نرمين السيد - هذا ما أكدته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إذ قالت إن "الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، رفضوا تلبية طلب زيلينسكى بتسريع عملية نقل الأسلحة".
وبحسب الصحيفة، هناك شكوك كبيرة فى احتمال دخول أوكرانيا بشكل سريع إلى الاتحاد الأوروبى، على الرغم من التعبير عن الدعم من قادة الدول الأوروبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قادة أوروبا يرفضون طلبا عاجلا من الرئيس الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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