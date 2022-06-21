جدة - نرمين السيد - استوردت شركة الصلب الهندية "تاتا ستيل" نحو 75 ألف طن من الفحم الروسى خلال النصف الثانى من شهر مايو الماضى، وهو ما يأتى تزامنًا مع تكثيف الهند لمشترياتها من موارد الطاقة الروسية.





وحسبما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، فإن شراء الكمية الضخمة من الفحم الروسى تأتى بعدما أعلنت الشركة الهندية فى مطلع مايو الماضى، إنهاء مشترياتها من الفحم الروسى بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن العقوبات الدولية ضد روسيا. وقال المتحدث باسم شركة "تاتا ستيل"، إن "عقود هذه الواردات أبرمت قبل أن تعلن الشركة عن قطع العلاقات التجارية مع روسيا". وكانت وسائل الإعلام الرسمية أشارت فى وقت سابق إلى أن مشتريات الهند من النفط والفحم من روسيا ارتفعت فى الأسابيع الأخيرة، وذلك على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، فى ظل أسعار مغرية يقدمها تجار روسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم العقوبات.. الهند تشترى كمية كبيرة من الفحم الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.