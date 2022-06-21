روسيا: لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، "إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام بحق المرتزقة الأمريكيين"، مشددا على أن اتفاقية جنيف لا يمكن أن تُطبق على هؤلاء المرتزقة، وأن القرار بيد المحكمة.





وأضاف بيسكوف - فى تصريح اليوم الثلاثاء - "نحن نتحدث عن مرتزقة هددوا الأرواح وتعدوا على حياة جنودنا وجنود دونيتسك ولوجانسك"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الجانب الأوكرانى لم يحاول عرض استئناف المفاوضات على روسيا بعد زيارة المستشار الألمانى أولاف شولتز، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى إلى كييف. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد صرح، الأسبوع الماضى، بأن الولايات المتحدة على اتصال بالجانب الأوكرانى وممثلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى أعقاب تقارير تفيد بأن القوات الروسية أسرت اثنين من الأمريكيين فى أوكرانيا. وقال برايس، إن الولايات المتحدة لا تناقش هذا الموقف حاليًا مع روسيا، موضحا: إنه "إذا شعرنا أن مثل هذا التواصل من خلال سفارتنا فى موسكو أو بطريقة أخرى سيكون مثمرًا من حيث اكتشاف المزيد من المعلومات عن الأسيرين، فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للقيام بذلك".

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