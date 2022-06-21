روسيا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الغذاء والوقود فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت التقارير، قال بوليانسكى، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، مساء أمس الاثنين، إن المعلومات عن أزمة الغذاء والوقود فى سوريا، التى تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها تثير قلقًا متزايدًا، نظرا للعقوبات التى فرضتها واشنطن واحتلال شمال شرقى البلاد".
وأشار بوليانسكى إلى أن تصريحات واشنطن وعدد من العواصم الأخرى، التى تقول بأن العقوبات أحادية الجانب تأتى التزامًا بتعهداتها الدولية، والادعاءات بشأن طابعها الدقيق والمدروس، لا تبدو كاذبة وغير مقنعة فحسب، بل وتظهر الموقف غير الإنسانى تجاه المدنيين فى سوريا.
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