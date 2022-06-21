العالم اليوم - اليورو يستمد الدعم مع اقتراب رفع الفائدة من المركزي الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:32 مساءً - استمدت عملة اليورو الدعم من اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة لاحتواء التضخم، في حين لامس الين الياباني مجددا أدنى مستوياته في 24 عاما متأثرا باستمرار انتهاج بنك اليابان المركزي لسياسة نقدية شديدة التيسير.

وارتفع سعر اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1.0563 دولار، بعدما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين إن البنك سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو لكنه لم يحدد بعد حجم رفع الفائدة في اجتماعه في سبتمبر، مشيرا إلى أن رفعا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس قد يكون متوقعا.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 135.35 ين غير بعيد عن أعلى مستوياته في 24 عاما البالغ 135.60 ين الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من 6 عملات منها اليورو والين، 0.3 بالمئة إلى 104.10 مع ترقب الأسواق لشهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي أمام الكونغرس التي تبدأ غدا الأربعاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة بعد أن أشار محافظ البنك المركزي الأسترالي إلى زيادات عديدة في أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 0.9651 فرنك سويسري في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2294 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفع سعر بتكوين 2 بالمئة إلى 20978 دولارا بعد فشلها في التحرك بسرعة صعودا أو هبوطا عن مستوى 20 ألف دولار.