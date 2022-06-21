رابط التسجيل لاختبار القدرة المعرفية 1443 محسوبي وورقي مركز قياس e-services.qiyas.sa

رابط التسجيل لاختبار القدرة المعرفية 1443، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية، لما يمثله من أهمية كبيرة لدي قطاع كبير من المواطنين الراغبين في التوظيف، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص وكذالك المقدمين على الترقية بوظائفهم، وتهتم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، بوضع العديد من الاختبارات التي تبين الخبرات والمهارات التي اكتسبها المتقدم على الاختبار، ضمن حرص الدولة السعودية على الاستفادة من الكفاءات والمهارات لرفع مستوي الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، في ظل رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة للتطوير والتحديث، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض أهم النقاط التي تخص اختبار القدرة المعرفية، ليكون الراغب في التسجيل عليه لديه المعلومات الكافية والإجابة على مختلف الأسئلة التي تدور في رأسه.

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

الدخول على الموقع الإلكتروني “e-services.qiyas.sa“.

كتابة بيانات المتقدم “رقم السجل المدني، كلمة المرور”.

الضغط على مربع أنا لست روبوت ثم تسجيل دخول.

اختيار الاختبار المطلوب التسجيل عليه.

الضغط على تسجيل.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تحديد مكان ومقر الاختبار والموعد المناسب لأداؤه.

الضغط على التالي لتأكيد الحجز.

المركز الوطني للقياس

يعتبر المركز الوطني للقياس والتقويم، أحد أهم الجهات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والتابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، والذي يختص بوضع العديد من الاختبارات للطلاب بمختلف المراحل، لقياس مدي قدرتهم المعرفية والعلمية بمختلف المجالات، لتأهيلهم بعد ذلك سواء للالتحاق بالجامعة أو الالتحاق بالوظائف الحكومية أو بالقطاع الخاص، كما تحتل هذه الاختبارات أهمية كبيرة لدي الراغبين بالحصول على ترقيات في محل عملهم، أطلق المركز بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخراً اختبار نافس لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ومن الاختبارات التي يقدمها المركز “اختبار القدرات العامة، الاختبار التحصيلي”.

خطوات التسجيل في الاختبارات المحسوبة “فيديو”

موعد اختبار القدرة المعرفية 1443