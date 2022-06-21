رابط نتيجة ابناؤنا في الخارج 2022 || برقم الجلوس الحصول على نتيجة امتحانات أبناؤنا فى الخارج

رابط نتيجة ابناؤنا في الخارج 2022 يتابع المصريين المقيمين في الخارج نتائج أبنائهم، وقد اعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد نتائج الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، حيث بلغت نسب النجاح هذا العام 98 بالمائة، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض كافة التفاصيل الخاصة بنتائج المصريين في الخارج فتابعونا.

رابط نتيجة ابناؤنا في الخارج 2022 أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بالإعلان عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج أبناؤنا في الخارج 2022، حيث يمكن من خلال هذا الرابط الاستعلام عن نتائج كافة المراحل التعليمية سواء لطلبة الأزهر أو طلاب التعليم العام، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

في البداية يتم زيارة الموقع الخاص بسفارة مصر في الخارج.

يقوم المستخدم بإدخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.

يضغط المستخدم على عرض النتائج، فتظهر النتيجة المراد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن نتائج الأزهر في الخارج

كما اعلن الأزهر الشريف عن اعتماد النتائج الخاصة بالطلبة الموجودين في الخارج، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم المستعلم بالدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الرسمية.

يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته.

يتم الضغط على أيقونة بحث.

تظهر نافذة منبثقة موجود بها النتيجة المستعلم عنها.

أبناؤنا في الخارج

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أتاحت للطلبة والطالبات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بدخول الطلبة والطالبات المقيمين مع أسرهم في الخارج بدخول الامتحانات في بعض الدول التي يقيمون بها والتي من اهمها المملكة العربية السعودية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعمل الامتحانات بشكل متميز، وقد نجحت السفارة المصرية في المملكة على مر الاعوام السابقة في عقد الامتحانات بشكل متميز، يذكر أن الامتحانات لكافة المراحل في مصر قد انتهت ماعدا الثانوية العامة، التي بدأ الماراثون الخاص بها منذ يوم أمس الإثنين وتستمر لقرابة شهر، ويتابع اولياء الأمور سير الامتحانات هذا العامة لأنها مختلفة عن الأعوام السابقة سواء في شكل الامتحان أو في طريقة الإجابة، حيث يتم تطبيق الإجابة بنظام البابل شيت للمرة الأولى.