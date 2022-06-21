نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443 اختبار قياس المحوسب والورقي services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية قياس 1443 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن من قبل المتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات الوظيفية، بخلاف الوظائف الصحية والتعليمية وكذلك الراغبين في التقديم على وظائف المراتب التالية (السادسة، السابعة، الثامنة)، ويرجع أهمية اختبار القدرات المعرفية المحوسب والورقي إلى أن عدد من الوزارات تشترط اجتياز هذا الاختبار مثل وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية وغيرهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الأخري.

إجابات الأسبوع ..#قياس pic.twitter.com/ZDPlpu9xuH — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) إجابات الأسبوع ..#قياس pic.twitter.com/ZDPlpu9xuH — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 20, 2022

رابط التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1443

يتم التسجيل في اختبار قياس القدرة المعرفية سواء محوسب أو ورقي إلكترونياً عن طريق القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس e-services.qiyas.sa.

إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

النقر على أيقونة ” أنا لست روبوت” ثم النقر على تسجيل الدخول.

حدد الاختبار المطلوب ثم انقر “تسجيل” سوف تظهر أمامك ملاحظات ما قبل التسجيل قم بقراءتها جيداً تم اضغط على زر “متابعة”.

الخطوة التالية سوف تظهر صفحة تحتوي على الشروط والأحكام أضغط موافق بعد قراءتها ثم انقر على زر “التالي”.

اختر المدينة التي ترغب دخول الاختبار فيها وقم بتحديد مركز الاختبار الأقرب لمقر السكن الخاص بك.

قم بتحديد الموعد المناسب لك ثم راجع البيانات المدخلة ومعلومات الاتصال ثم اضغط على زر تأكيد وبعدها اضغط على “التالي”.

اضغط على زر “تأكيد حجز الموعد” ثم المتابعة مع الدفع وتسديد المقابل المالي.

مواعيد اختبار القدرات 1443

ازداد البحث بشكل كبير عن مواعيد اختبارات القدرات وموعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2022. وموعد اختبار القدرة المعرفية للجامعيين. وسوف نقدم لكم خلال الفقرة القادمة موعد التسجيل في اختبار القدرات المحوسب وموعد الاختبار وهو كالتالي:-

موعد التسجيل “المحوسب”

التسجيل متاح الآن الثلاثاء 21\06\2022 للجميع وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء بتاريخ 17\02\1444 الموافق 13\09\2022.

موعد إجراء اختبار قياس المحوسب

سوف يتم إجراء اختبار القدرات المعرفية المحوسب يوم الأحد بتاريخ 15\02\1444 الموافق 11\09\2022. وينتهي يوم الخميس 19\02\1444 الموافق 15\09\2022.

المركز الوطني للقياس e-services.qiyas.sa

المركز الوطني للقياس والتقويم هو مركز وطني حكومي سعودي يختص بإجراء اختبارات موحدة للطلاب والطالبات لقياس التحصيل العلمي. وتشترط بعض الكليات اجتياز الطالب أو الطالبة لهذا الاختبار بدرجات معينة.