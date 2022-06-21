هذا ما أكده المحللون، إذ قالوا إن "خطر التضخم فى الاقتصاد الكندى آخذ فى الازدياد الأمر الذى يقوض جهود بنك كندا المركزى للحفاظ على توقعات ارتفاع الأسعار تحت السيطرة".
وأضافوا أنه بمجرد أن يتم دمج التضخم فى الاقتصاد، يصبح من الصعب السيطرة عليه دون التسبب فى تباطؤ اقتصادى، أو حتى ركود، مشيرين إلى أن ما تخشاه البنوك المركزية هو أن تجعل زيادات الأسعار أن يلجأ المواطنين إلى رفع مطالب الأجور وتسريع عمليات الشراء، مما يؤدى إلى مزيد من الزيادات فى الأسعار.
وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال فى فى مصرف "سكوتشا بنك"، إن "بنك كندا يخوض معركة للسيطرة على توقعات التضخم، والذى يتوقع معدل نمو 7.8% لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو".
وأضاف "لقد فقدوا فرصتهم فى القضاء عليها فى مهدها والآن لديك مستهلكون وشركات لا يهتمون بما يحركها. إنهم منخرطون فى سلوك استقرائى، وهو المسار الذى تريد البنوك المركزية دائما تجنبه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم يضرب كندا.. وتوقعات بالأسوأ بشأن بنك أوتاوا المركزى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.