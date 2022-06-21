التضخم يضرب كندا.. وتوقعات بالأسوأ بشأن بنك أوتاوا المركزى

جدة - نرمين السيد - تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى نشوب أزمة اقتصادية عالمية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم فى العديد من الدول من بينها كندا والتى شهدت ارتفاعا غير مسبوقا فى أسعار الغاز والمواد الاستهلاكية الأخرى.





هذا ما أكده المحللون، إذ قالوا إن "خطر التضخم فى الاقتصاد الكندى آخذ فى الازدياد الأمر الذى يقوض جهود بنك كندا المركزى للحفاظ على توقعات ارتفاع الأسعار تحت السيطرة".

وأضافوا أنه بمجرد أن يتم دمج التضخم فى الاقتصاد، يصبح من الصعب السيطرة عليه دون التسبب فى تباطؤ اقتصادى، أو حتى ركود، مشيرين إلى أن ما تخشاه البنوك المركزية هو أن تجعل زيادات الأسعار أن يلجأ المواطنين إلى رفع مطالب الأجور وتسريع عمليات الشراء، مما يؤدى إلى مزيد من الزيادات فى الأسعار.

وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال فى فى مصرف "سكوتشا بنك"، إن "بنك كندا يخوض معركة للسيطرة على توقعات التضخم، والذى يتوقع معدل نمو 7.8% لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو".

وأضاف "لقد فقدوا فرصتهم فى القضاء عليها فى مهدها والآن لديك مستهلكون وشركات لا يهتمون بما يحركها. إنهم منخرطون فى سلوك استقرائى، وهو المسار الذى تريد البنوك المركزية دائما تجنبه".