جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 7 من محافظة رام الله والبيرة الواقعة فى وسط الضفة، من ضمنهم أسيران محرران، فيما تم اعتقال 5، بينهم 3 أطفال من بيت لحم.
وفى الخليل جنوبًا، اعتقل الاحتلال 4 فلسطينيين من مناطق متفرقة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما أعاد اعتقال 3 أسرى مُحررين فى محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، والتى تشهد اقتحامات متصاعدة من قبل الاحتلال منذ شهر سبتمبر الماضى.
واعتقل جيش الاحتلال أسيرا محررا من "طوباس"، وفلسطينيا آخر من بلدة "بيت فوريك" شرق محافظة "نابلس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.