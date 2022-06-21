عاجل- روسيا تتوعد ليتوانيا برد صارم

جدة - نرمين السيد - قال أمين مجلس الأمن الروسى، نيكولاى باتروشيف، إن رد موسكو سيؤثر على سكان ليتوانيا بشكل مباشر، مضيفا أن الحصار الذى فرضته ليتوانيا بموافقة من الدول الغربية يعد انتهاكا لقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وتابع باتروشيف، أثناء مشاركته فى اجتماع بشأن مسائل الأمن القومى لشمال غرب روسيا عقد اليوم الثلاثاء فى كالينينجراد، أن "هذا المثال يظهر على أنه لا يجوز الثقة ليس فى البيانات الشفوية للغرب فحسب بل وبالبيانات المكتوبة. وسترد روسيا بلا شك على هذه الأعمال العدوانية. ويتم بحث التدابير المناسبة فى الهيئات الروسية وسيتم تبنيها فى القريب العاجل. وستؤثر عواقبها تأثيرا سلبيا جديا على سكان ليتوانيا".