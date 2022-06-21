العالم اليوم - أول مدينة بالشرق الأوسط.. 69 مطعما في دبي إلى "دليل ميشلان"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:23 مساءً - أصبحت دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مدرجة في لائحة "ميشلان"، بعد دخول 69 من مطاعمها الفاخرة وغير الفاخرة على حد سواء في الدليل الفرنسي الشهير.

وتفقد مفتشو الدليل على مدى أشهر "المطاعم الأكثر أناقة وفخامة التي يديرها طهاة مشهورون عالميا"، حسبما قال مدير دليل "ميشلان" غويندال بولينيك في بداية احتفال أقيم في دار أوبرا دبي.

ونقلت "فرانس برس" عن بولينيك قوله: "إنها لحظة تاريخية لدبي ولدليل ميشلان"، كون المدينة أولى محطات الدليل في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عصام كاظم: "إنها لحظة فخر"، مضيفا أن وصول دليل ميشلان إلى المدينة بمثابة "تقدير للجنسيات المختلفة التي تضع خبرتها وخلفيتها وثقافتها في كل لقمة طعام".

ودخل 69 مطعما في القائمة المرموقة، تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات، من الإيطالية إلى اليابانية والعربية والفرنسية والهندية وغيرها.

وحصل 9 من هذه المطاعم على نجمة واحدة، فيما حصل اثنان آخران على نجمتين، وتحدد "ميشلان" نجمة واحدة بأنها "طبخ عالي الجودة، يستحق الالتفاف"، ونجمتان تعني "طبخ ممتاز، يستحق الزيارة"، بينما تمثل النجوم الثلاثة "مطبخا استثنائيا، يستحق رحلة خاصة".

وقال المؤسس والشريك في مطعم "ذي ارتيزان" الذي دخل الدليل فراس فواز: "أعتقد أن هذا الدليل يغير قواعد اللعبة بما اننا أصبحنا على مستوى دولي، مما يدفعنا لبذل كل ما نستطيعه لتقديم شيء مغاير".

وأنشئ دليل ميشلان عام 1900 من قبل الأخوين أندريه وإدوار ميشلان، وهو مرجع لمحبي الطعام في أنحاء العالم.