الان تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية 2022 الحد الادنى للقبول في الصف الاول الثانوي رسمياً

الان تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية بعد ان تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، والبدء في التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية باقسامه المختلفة سواء الثانوي العام او الفني الصناعي او التجاري أو التمريض، وقد اعلن صباح اليوم محافظ القليوبية عن الحد الأدنى للالتحاق بالمدارس الثانوية في المحافظة وهو ما سنقوم معكم بعرضه من خلال ثقفني.

الان تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية

أعلن منذ قليل محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان عن الحد الأدنى للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2022/2023، حيث يجب ان يكون الطالب قد حصل في الشهادة الإعدادية على 222 درجة.

وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه قد تم تحديد هذا المجموع بناءا على نسب النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية، وحساب عدد المدارس الموجودة وكثافة الطلبة في كل مدرسة وبناء على كل ما سبق تم تحديد هذا المجموع.

نتائج الشهادة الإعدادية بالقليوبية

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية قد تم الإعلان عنها منذ بضعة أيام، حيث بلغت نسبة النجاح بالمحافظة 74.77%، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح بها 90.68% ، وقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن إجمالي من تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية قد بلغ 115 ألف طالب وطالبة من كافة مديريات ومراكز المحافظة، وقد حصدت إدارة الخصوص التعليمية 4 مراكز من الأوائل على مستوى المحافظة، بينما حصلت إدارتي بنها وطوخ على مركزين لكل منهما.

امتحانات الثانوية العامة

هذا وقد بدأت يوم أمس امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا،وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات سوف تكون في مستوى الطالب المتوسط مع وضع بعض الجزئيات للطالب المتميز، كما سيتم هذا العام للمرة الاولى استخدام البابل شيت، مع توزيع المفاهيم على الطلبة ووضع مسودات للطلبة ليقوموا بالحل بها قبل اختيار الإجابة، حيث أدى الطلبة والطالبات يوم أمس امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ويؤدي الآن الطلبة والطالبات امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ونتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتوفيق في كافة المراحل الدراسية.