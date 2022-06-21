جدول امتحانات الثانوية العامة علمي 2022 جميع المواد بالتاريخ الجدول النهائي

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي 2022، ازدادت عمليات البحث بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية عن جدول امتحانات الثانوية العامة علمي 2022، تم اطلاق اختبارات الثانوية العامة والتي لا تضاف للمجموع في اليوم الموافق 20 من شهر يونيو، والتي تم تأديه فيه مادتين التربية الوطنية والتربية الدينية، بينما سيتم تأدية اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر يونيو مادتين الاحصاء والاقتصاد، ستكون هناك اجازة للطلاب حتي يوم 25 من شهر يونيو.

امتحانات الثانوية العامة علمي 2022

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان له أن عدد الطلاب الذي تقدموا لاختبارات الثانوية العامة لعام 2022 يبلغ عددهم 707 ألف و992 طالب وطالبة في كل من الشعبتين الادبي والعلمي، مقسمين على عدد لجان 2089 لكل قطاع داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدا على أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الاختبارات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، وأنه يجب على جميع الطلاب دخول اللجان بدون معدات الكترونية مثل الهواتف والسماعات.

جدول اختبارات الثانوية العامة 2022 علمي

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة علمي 2022 لأستعداد الطلاب لخوض الاختبارات ومراجعة المواد قبل امتحانها، يتم بدء الاختبارات في المواد الاساسية من يوم الأحد الموافق 26 من شهر يونيو لاختبار اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يونيو لاختبار اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد الموافق 3 من شهر يوليو امتحان الجغرافيا للأدبي وامتحان الكيمياء للعلمي، ويوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر يوليو اختبار الديناميكا، ويوم الخميس 7 من شهر يوليو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، يحصل الطالب بعدها على عطلة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من يوم 9 يوليو حتى 12 يوليو، يتم استكمال الامتحانات من يوم الخميس الموافق 14 يوليو لمادتي التاريخ والفيزياء، يوم الأحد الموافق 17 يوليو يؤدي الطلاب اختبار مواد الجيولوجيا. والتفاضل والتكامل والمواد البيئية وعلم النفس والاجتماع، ويوم 19 من شهر يوليو يؤدي الطلاب اختبار الهندسة الفراغية والجبر، ويؤدي الطلاب يوم 21 من شهر يوليو اختبار الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.