نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فضاء التلميذ المعدل 2021-2022 لاستخراج نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضاء التلميذ المعدل 2021-2022 ، أتاحت وزارة التربية والتعليم التونسية موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات لاستخراج المعدل السنوي للتلميذ في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري، حيث عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عمليات بحث كثيرة عن كيفية الدخول على منصة الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية ent.cnte.tn للاطلاع على الأعداد ومعدل الفصل الثالث للسنة الدراسية 2021/2020، يذكر أن الاختبارات وفروض المراقبة تم اجتيازها بداية من الرابع عشرة من شهر ماي على أن تتم عملية نشر النتائج على الموقع الرسمي لفضاء التلميذ المعدل بداية من 18 جوان 2022 حسب رزنامة الامتحانات المدرسية 2022 في تونس، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث.

فضاء التلميذ المعدل 2021-2022

رابط الاستعلام عن معدل التلميذ واستخراج بطاقات الإعداد للثلاثي الثالث من للسنة الدراسية الحالية من أكثر المواضيع التي يهتم بها مواطنو تونس في الآونة الأخيرة، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم التونسية موقع فضاء التلميذ لنتائج الامتحانات التي من المحتمل أن يتم نشرها في الساعات القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الامتحانات والتدقيق فيها بشكل جيد حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان.

فضاء التلميذ نتائج الامتحانات الفصل الثالث

مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجديد 2021-2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية عن رابط فضاء التلميذ https://eleves.education.tn/ لاستخراج نتائج الامتحانات الفصل الثالث من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي

بداية يجب على الولي أو التلميذ الدخول على موقع فضاء التلميذ .

ثم انقر على أيقونة الفضاء الخاص بتلاميذ إحدى المرحلة التعليمية سواء الابتدائية أو المرحلة الثانية من التعليم الأساسي أو الثانوي

في هذه الخطوة عليك بإنشاء حساب على الموقع بإدراج بريدك الإلكتروني ورقم الهاتف.

ثم أكمل تسجيل كافة المعلومات المطلوبة منك إلى أن تصلك رسالة تحمل رمز التسجيل.

بعد إدراج رمز التسجيل الخاص بك. انقر على مربع الامتحانات حت تستطيع الحصول على نتائج التلميذ ومعدله في كافة المواد

في خبر جديد، اتاحت وزارة التربية والتعليم التونسية بداية من يوم الثلاثاء الواحد والعشرون من شهر جوان الحالي إمكانية الحصول على نتائج الامتحانات والمعدل السنوي للتلميذ للعام الدراسي الحالي 2021-2022 من خلال الدخول على رابط فضاء التلميذ eleves.education.tn أو على الموقع الرسمي للفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية بطاقات الأعداد ent.cnte.tn واتباع جميع الخطوات التي ذكرناها اعلاه.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه إلى موضوع مهم جدا بالنسبة لأولياء التلاميذ في تونس. ألا وهو خطوات استخراج نتائج الامتحانات من موقع فضاء التلميذ المعدل 2021-2022.