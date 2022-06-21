نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر النهائي “علمي وأدبي” بالمواد غير المضافة الى المجموع في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر، دقائق قليلة تفصل بيننا وبين أول أيام امتحانات الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي الحالي، ولذلك فقد تصدر عمليات البحث جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر، ليتعرف كل الطلاب وأولياء الأمور على المواعيد الخاصة بالامتحانات والمواد الخاصة بالامتحان، وقد جاء هذا بعد الضوابط الجديدة لامتحانات الثانوية العامة والتي قد تم الاعلان عنها رسميا من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية لامتحانات الثانوية العامة، وتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر

لقد تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ويأتي ذلك تزمنًا مع بداية أول امتحانات الثانوية العامة المصرية غدًا الاثنين الموافق يوم 20 يونيو 2022، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة بالمواد الغير مضافة للمجموع، ليكون اول امتحان على مواد التربية الوطنية والتربية الدينية، لتكون الامتحانات وفق نظام البابل شيت ورقة أسئلة، بالإضافة إلى كُتيب المفاهيم التي قد تم الإعلان عنه، ليكون هذا كُتيب يضم مفاهيم جميع المواد لجميع الطلبة.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر

حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر فإن أول أيام امتحانات الثانوية العامة الاثنين 20 يونيو 2022، على ان يكون فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتي الاقتصاد والإحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو، وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية و الجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، وتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.

قد بدأ أمس العشرون من يونيو ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بالمواد الدراسية الغير الأساسية والتي لا تضاف للمجموع وقد خاض الطلاب امتحاني التربية الوطنية والتربية الدينية واليوم هو الثاني لامتحانات الصف الثالث الثانوي وسوف يؤدي الطلاب والطالبات اختيار مادتي الاقتصاد والإحصاء ومن ثم راحة حتى يوم 25 يونيو ويتم استكمال مسيرة الامتحانات.