نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022 لجميع الاقسام عبر epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022، من أبرز العناوين البحثية في تلك الفترة هو سؤال الجميع حول طريقة معرفة نتائج القبول الموازي 2021-2022 والموقع الذي يتم إعلان النتائج من خلاله. وذلك لأن وزارة التربية والتعليم العراقية كشفت أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر إدخال الرقم الامتحاني فقط وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. والتي أعلنت أن جميع النتائج الخاصة بكافة الطلبة والطالبات جاري رفعها على الموقع. كذلك وضحت لنا طريقة الاستعلام عنها بكل سهولة بشكل إلكتروني تسهيلاً على جميع الطلاب من خلال طريقتين إما موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. وفيما يلي سوف نوضح لكم تفاصيل نتائج القبول الموازي 2021-2022 وموقع الاستعلام عنها بسهولة.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022

وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن جميع نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2021-2022 سيتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الخاص بها. وهي الآن متاحة أمام الجميع بعد أن فرغ جميع العاملين على رصد الدرجات من تجميعها ورفعها على المواقع. والجدير بالذكر أن عدد الطلبة والطالبات الذين أدوا الاختبارات بلغ عددهم اثنين وعشرين ألف طالب وطالبة لهذا العام. ويستطيع جميعهم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بكتابة الاسم الرباعي والرقم الامتحاني للطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

إن خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في غاية السهولة واليسر فهي تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى منشأة محددة من أجل الاستعلام عنها. وبالتالي يمكن لجميع الطلبة والطالبات معرفة نتائج القبول الموازي 2022 عبر اتباع بعض الخطوات تأتي على النحو الآتي:

يقوم الطالب أو الطالبة بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

يختار الطالب مكان نتيجة القبول الموازي بالضغط فوقها.

بعدها يقوم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها بدقة.

يدخل الطالب اسمه الرباعي ورقمه الامتحاني وأي بيانات أخرى يطلبها الموقع منه.

ومن ثم تظهر النتيجة أمامه على الفور.

شروط القبول في الموازي بالعراق

ومن الجدير بالإشارة إلى أن مسألة القبول في الكليات ضمن المجموعة الطبية في القبول الموازي يجب على كل طالب يرغب في التقديم إلى تلك المجموعة الحصول على 3 درجات تراكمية بعد الحد الأدنى بجانب في حالة رغبة دخول كلية الهندسة يجب عليه الحصول على 4 درجات أعلى من الحد الأدنى للقبول بينما كلية العلوم يجب أن يحصل على 5 درجات فوق الحد الأدنى وذلك بعد قرار وزارة التعليم العراقية أن كلية العلوم سوف تكون كغيرها من الكليات والمعاهد على مستوى العراق في شرط قبول الطالب بالحصول على معدل 6 درجات حتى يتم قبوله ضمنها

ويتابع موقعنا «ثقفني نيوز» جميع النتائج لحظة بلحظة ونحاول قدر الإمكان توفير كافة المعلومات التي تحتاجون إليها. وذلك بأن وفرنا لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الخاص بـنتائج التعليم الموازي 2022 ونتمنى أن نكون قد جاوبنا على جميع تساؤلاتكم.