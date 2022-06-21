لوجانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف مدينتين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت البعثة - فى صفحتها على "تليجرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال نصف ساعة صاروخا واحدا من منظومة "توتشكا-أو" على مدينة زيموجورييه، أسفر عن إصابة مدنية واحدة، إضافة إلى صاروخ مماثل على مدينة ستاخانوف.

وفى سياق متصل، أعلنت قوات دونيتسك، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 320 قذيفة على 9 مراكز سكنية فى دونيتسك خلال الساعات الماضية.

وذكرت القوات - فى بيان، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية تواصل قصفها المكثف للمراكز السكنية فى المنطقة، موضحة أن القصف الأوكرانى أسفر عن تضرر 22 مبنى سكنيا و11 منشأة للبنية التحتية المدنية و3 سيارات.