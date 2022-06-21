بلجيكا: إعادة أطفال وأمهات من عائلات داعش إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت بلجيكا، اليوم الثلاثاء، إعادة 16 طفلاً و6 أمهات من أفراد عائلات تنظيم داعش المتطرف فى سوريا، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع البلجيكية، هبطت فى ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد أعادت بلجيكا هؤلاء الأطفال وأمهاتهم، وجميعهم بلجيكيون، من مخيم فى شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد، وهى المعلومات التى أكدها مصدر قضائى، بعدما كشفت عنها شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية "RTBF". وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفيدرالية المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفى يُعقد قبل الظهر فى بروكسل.

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