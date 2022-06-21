إصابة رئيس بنما بسرطان الدم

جدة - نرمين السيد - قال كورتيزو فى بيان متلفز، إن "الأطباء اكتشفوا أن لديه انخفاضا فى الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم البيضاء أثناء الاختبارات الروتينية"، مشيرا إلى أنهم أوصوا بإجراء خزعة من نخاع العظم، وإرسال العينات إلى معمل أمريكى، وتم تشخيص حالته بأنه مصاب بمتلازمة خلل التنسج النقوى "الخطر المتوسط"، وهو نوع من السرطان يعيق إنتاج خلايا الدم.

وأشار كورتيزو إلى أنه سيخضع لتقييم ثان فى مدينة هيوستن الأمريكية فى يوليو لمعرفة مدى انتشار المرض، مضيفا "أريد أن أقول إننى أشعر أننى بحالة جيدة ومعنوياتى جيدة وسأواصل عملى المعتاد".

وصرح جوليو ساندوفال، الطبيب المتخصص فى الطب الباطنى والرعاية الحرجة، بأن "المرض الذى تم تشخيصه للرئيس هو نوع من سرطان الدم يتسبب فى انخفاض نسبة الهيموجلوبين، ومستويات غير طبيعية من الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء، مما يجعل المريض يشعر بالتعب والضعف، ويؤدى إلى فقدان الوزن.

وأوضح ساندوفال أن المرض يمكن أن يكون بسبب اضطراب وراثى يتطور بصمت ويظهر بعد سن الستين.