شولتس يشن هجوما حادا على أوكرانيا: تحرف الحقائق

جدة - نرمين السيد - قال شولتس، فى مقابلة مع صحيفة "Münchner Merkur" الألمانية، إن بلاده تقدم لأوكرانيا المساعدة العسكرية اللازمة، مضيفا "الكثير مما يقولونه فى هذا المجال ببساطة، غير صحيح. والبعض منهم لا يقدر كما يجب تعقيد القضية".

وأوضح بأن تزويد بلاده لأوكرانيا بمنظومات أسلحة أكثر تقدما، مثل مدافع الهاوتزر أو الأنظمة المضادة للطائرات، يتطلب وجود عسكريين مدربين جيدا على استخدامها، وإلا فإن هذه الأسلحة ستكون غير فعالة، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة تحتاج إلى ذخيرة محددة.

وأشار شولتس، إلى أن كل من يعتقد أنه يمكن شراء المعدات العسكرية من الوكالات كما هو الحال مع السيارات، مخطئ للغاية، مضيفا "أدرك أنه يجب على أن أتحمل النقد. لكننى لن أسمح لأحد أن يبعدنى عن اتباع مسار متوازن".