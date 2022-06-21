وقال روجوف، "إن الوكالة تراقب عن بعد الوضع فى المحطة النووية، وتحال إليها جميع البيانات اللازمة، بما فى ذلك مستوى الإشعاع وتوليد الكهرباء.. وتم توجيه دعوة لوفد الوكالة لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف منع ويمنع الزيارة".
وأضاف "سلطات كييف تخشى من أن الوفد حال زيارته للمحطة سيشاهد وجود مخزونات من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم المتراكم تم تخزينها بشكل غير قانونى خلال وجود المؤسسة تحت سيطرة كييف، والزيارة ستمكن المجتمع الدولى من الاطلاع على هذه الحقائق"، لافتا إلى أن الوفد يمكنه زيارة المحطة النووية عبر أراضى روسيا من جزيرة القرم أو دونيتسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء جديد من كييف بشأن محطة زابوروجيه النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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