إجراء جديد من كييف بشأن محطة زابوروجيه النووية

جدة - نرمين السيد - أفاد عضو الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه جنوب شرقى أوكرانيا فلاديمير روجوف، بأن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكن من زيارة محطة "زابوروجيه" بسبب رفض سلطات كييف السماح له بالعبور عبر الأراضى التى تسيطر عليها.





وقال روجوف، "إن الوكالة تراقب عن بعد الوضع فى المحطة النووية، وتحال إليها جميع البيانات اللازمة، بما فى ذلك مستوى الإشعاع وتوليد الكهرباء.. وتم توجيه دعوة لوفد الوكالة لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف منع ويمنع الزيارة".

وأضاف "سلطات كييف تخشى من أن الوفد حال زيارته للمحطة سيشاهد وجود مخزونات من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم المتراكم تم تخزينها بشكل غير قانونى خلال وجود المؤسسة تحت سيطرة كييف، والزيارة ستمكن المجتمع الدولى من الاطلاع على هذه الحقائق"، لافتا إلى أن الوفد يمكنه زيارة المحطة النووية عبر أراضى روسيا من جزيرة القرم أو دونيتسك.