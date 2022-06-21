كوريا الجنوبية تطلق صاروخا فضائيا محلى الصنع

جدة - نرمين السيد - وحسب قناة "العربية" الإخبارية، انطلق "الصاروخ الكورى لإطلاق الأقمار الاصطناعية 2"، الذى يبلغ وزنه مع محركاته العاملة بالوقود السائل 200 طن، من موقع جوهونج عند الساعة الرابعة بعد الظهر (07,00 توقيت جرينيش).

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